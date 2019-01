El vicepresident Pere Aragonès serà a Manresa dissabte en un acte d'ERC

L'actual primer tinent d'alcalde de Manresa i candidat a l'alcaldia, Marc Aloy, explicarà el model de ciutat d'Esquerra Republicana per Manresa en un acte que tindrà la presència de Pere Aragonès, vicepresident del govern català, de Najat Driouech –primera diputada musulmana al Parlament–, de Gabriel Fernández –regidor sabadellenc d'origen uruguaià– i de la senadora sallentina Mirella Cortès.

L'acte es farà aquest dissabte a les 12 del migdia al parc de la Font del Gat, a la zona coneguda com la gespeta, a les Bases de Manresa, i serà el primer d'altres que la formació republicana està organitzant per difondre el leitmotiv del projecte que està construint per arribar a l'alcaldia de Manresa: «Trobar-se amb tothom i arreu de la ciutat per fer de Manresa una ciutat verda, una ciutat dinàmica i una ciutat de trobada».

Segons Aloy, l'eix fonamental del projecte d'Esquerra «no pot ser cap altre que la ciutadania. Amb tota la seva diversitat de cultures i de creences. Amb tota la seva complexitat i amb tota la seva riquesa. Hem de fer una Manresa amb igualtat d'oportunitats, de comunicació entre persones diferents. Una ciutat diversa i plural, de persones nascudes aquí o vingudes d'arreu; l'aposta d'Esquerra passa per treballar perquè tots els manresans se sentin partícips de construir la Manresa que volem».

En cas de pluja, l'acte es traslladaria a la sala d'actes de l'Ateneu Les Bases.