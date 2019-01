Visita per conèixer la recerca sobre aprofitament de fòsfor i nitrogen a la depuradora

Una cinquantena d'experts han visitat la depuradora de Manresa per rebre explicacions de les investigacions que s'estan duent a terme per poder aprofitar elements com el fòsfor i el nitrogen (vegeu Regió7 del 23 de juny del 2017).

Segons ha explicat Aigües de Manresa en un comunicat, actualment, les depuradores són plantes que es dediquen a l'eliminació dels contaminants. El projecte SMART-Plant, en el qual col·labora Aigües de Manresa, vol contribuir a obrir camí cap a l'economia circular en el cicle de l'aigua, reconvertint les depuradores en biorefineries, és a dir, en plantes de producció de recursos utilitzables en altres àmbits.

En el cas de les dues plantes pilot de la depuradora de Manresa, el què SMART-Plant vol demostrar, és que la recuperació del fòsfor i el nitrogen, i altres productes provinents del que consumim i que eliminem a través de la xarxa de clavegueram, es poden reutilitzar en l'agricultura com a fertilitzants, en la producció de bio-plàstics, i en la creació de materials compostos per a la indústria de la construcció, a la vegada que es redueixen els costos energètics i les emissions de la planta.

La primera planta pilot ha estat desenvolupada pel grup de recerca GENOCOV de la UAB i la segona utilitza una tecnologia investigada per la UVic/UCC.