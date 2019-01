Vols veure quina vegetació es troba al llarg dels 650 quilòmetres del Camí Ignasià?

Loiola, l'inici del camí

La terra on va néixer sant Ignasi. El tret principal del paisatge és el seu vessant agrícola. Es proposa la plantació de perers i d'espècies arbustives de la zona de Guipúscoa com el bruc d'hivern, la cinerària, la gramínia molínia purpúria i la rosa The Fairy.

Ebre, el riu per company

El paisatge més característic és el de la ribera de l'Ebre, que s'ha intentat recrear amb l'àlber blanc i amb herbàcies aromàtiques com els caps d'ase, l'espígol i la sàlvia vermella de tardor. També s'hi ha donat un toc aromàtic amb la rosa banksiae i el bèrberis.

Montserrat, el cim

La vegetació típica de muntanya està representada mitjançant la plantació de la moixera de guilla, que hi és molt present. L'estrat arbustiu inclou el romaní i el cirerer d'arboç i, l'estrat herbaci, la nassella i l'herba de Sant Pelegrí.

Manresa, final de trajecte

La imatge esvelta del xiprer al costat de la capella del Rapte dona la benvinguda a la ciutat al costat d'espècies com el llentiscle, el sanguinyol, la coronil·la i d'enfiladisses caduques com la vinya verge.