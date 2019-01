La Politècnica investirà doctor honoris causa l'enginyer Evert Hoek el 6 de març

Tal com va avançar Regió7, el dimecres 6 de març, a 2/4 de 12 del migdia, tindrà lloc l'acte d'investidura del Dr. Evert Hoek com a doctor honoris causa per la Universitat Politècnica de Catalunya a la Biblioteca del Campus Universitari de Manresa.

El Dr. Evert Hoek va néixer a Zimbabwe, es va graduar en enginyeria mecànica a la University of Cape Town l'any 1956 i va iniciar la seva trajectòria investigadora l'any 1958 especialitzant-se en el camp de la mecànica de roques, en què va obtenir el títol de doctor l'any 1965. Pel que fa a la seva activitat acadèmica, ha estat professor de mecànica de roques durant 9 anys a l'Imperial College of Science and Technology de Londres i durant 6 anys a la University of Toronto.

Quant a recerca, va desenvolupar el mètode de classificació dels massissos rocosos conegut com Geological Strength Index (GSI) i el criteri de ruptura de massissos rocosos de Hoek-Brown, els quals són utilitzats a tot el món per desenvolupar tot tipus de projectes en matèria d'enginyeria civil i minera. També ha publicat tres llibres que han esdevingut clàssics de la mecànica de roques aplicada i ha escrit nombrosos articles en revistes de prestigi internacional.

La seva base teòrica de mecànica de roques, estabilitat de talussos i construcció i sosteniment de túnels apareix en nombroses assignatures del pla d'estudis del grau en Enginyeria Minera i del màster en Enginyeria de Mines de l'EPSEM, i s'utilitza com a fonament en el software especialitzat en enginyeria del terreny de RocScience, el qual també s'utilitza en aquestes assignatures. Ha col·laborat en nombrosos grans projectes d'enginyeria civil i minera a tot el món, entre altres, el de la construcció de la rampa d'accés a la mina de Cabanasses, a Súria.