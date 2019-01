Alumnes de 3r d'ESO de l'institut de Cal Gravat visiten Regió7

Després de la visita dimarts d'un primer grup d'alumnes de l'institut de Cal Gravat de Manresa a Regió7, aquest dijous la seu del diari ha rebut una nova visita per part d'estudiants del centre educatiu manresà. Els nois i noies del grup C de 3r d'ESO han vist com funciona per dins la redacció d'un diari, com s'elabora l'edició en paper i com s'actualitza l'edició digital.