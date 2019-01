Guanyen espai per ampliar l'actual minivorera del túnel de la Indústria

Les obres al túnel de la Indústria per dotar-lo d'una vorera d'1,5 metres d'amplada han donat els primers resultats visibles, onze dies després de començar-les.

Els operaris estan aixecant el tram de la calçada per on creixerà la vorera actual. L'actuació té una durada prevista de cinc setmanes i un pressupost de 70.791 euros. També inclou la col·locació d'una nova barana, la neteja del mur de formigó més proper a la vorera, la conducció de les aigües que es filtren al túnel i un nou pas de vianants adaptat. Mentre duren, hi ha tallada la circulació dels cotxes.