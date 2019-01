Fa mandra aixecar la tapa del contenidor, oi?

L'incivisme té moltes formes. I algunes que poden semblar inofensives, en aparença. Com és el cas de la imatge que ha fet arribar un lector. És al carrer Gaudí de Manresa. A algú li va fer mandra una cosa tan simple com aixecar la tapa del contenidor de selectiva i va deixar-hi la bossa penjada. No hi ha excusa. Tan sols s'explica per una injustificable i incívica desídia.