El Memorial Flors Sirera vol recordar que el conflicte ruandès encara és viu

La ruandesa exiliada a Bèlgica Marcelline Nyiranduwamungu serà la convidada al memorial Flors Sirera que se celebrarà el pròxim dia 23 d'aquest mes de gener a 2/4 de 8 del vespre a la casa de la solidaritat Flors Sirera.

Nyiranduwamungu és membre fundadora i portaveu de la Xarxa Internacional de Dones per la Democràcia i la Pau. L'organització opera a Bèlgica, Holanda i Canadà, i treballa en defensa dels drets de la dona africana i la sensibilització sobre el paper que li correspon en la resolució de conflictes, ja que acostuma a ser el primer col·lectiu a patir en els conflictes armats. També s'ocupa de les problemàtiques derivades de la migració forçada. A més a més coneix de primera mà la situació actual de l'opositora al règim de Ruanda, Victoire Ingabire, empresonada fins fa poc temps.

A l'acte també hi participarà l'advocat especialitzat en mediació i resolució pacífica de conflictes, Jordi Palou Loverdos. És el representant legal de les víctimes catalanes i espanyoles del conflicte dels Grans Llacs a l'Àfrica, entre elles la infermera manresana Flors Sirera.

El memorial se celebra cada gener per «fer memòria que és un conflicte encara viu», i també per fer memòria d'altres que hi ha al món i dels quals no se'n parla, explica Josefina Farrés, una de les organitzadores de l'acte.