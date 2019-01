Dotze anys dels primers 600 metres senyalitzats exclusius per a dues rodes

A mesura que es van anar urbanitzant carrers amb prou amplada, l'Ajuntament ho va aprofitar per fer-hi un carril bici. Va ser el cas de l'avinguda de Francesc Macià, del carrer de la Font del Gat, de l'avinguda de l'Abat Oliba, de la Universitària, del carrer de la Concòrdia... Fins al 2007, però, no es van senyalitzar convenientment els primers 600 metres de carril bici. Els corresponents al carrer de la Font del Gat i a l'avinguda de l'Abat Oliba.

L'objectiu era anar dotant la ciutat de trams i, al final, encaixar-los per crear un carril bici que travessés Manresa del Congost al parc de l'Agulla. El 2009 hi havia el projecte dibuixat, que incloïa diverses variants per als ciclistes: trams en carrils segregats de la calçada; trams en vorera, en què les senyalitzacions verticals i horitzontals separen la circulació dels vianants de la de les bicis; trams en convivència amb vehicles a les zones on el trànsit està regulat a ?? km/h; trams en convivència amb vianants a les illes de vianants; i trams que discorren per camins i espais naturals. A final del 2009 es va iniciar la senyalització del carril bici enmig de les crítiques de veïns i comerciants.

Especialment polèmic va ser el tram que es va habilitar al passeig de Pere III entre la plaça d'Espa-nya i la de Crist Rei, que va suposar la pèrdua de quinze places gratuïtes per aparcar que es van traslladar a altres carrers com a zona blava. Finalment, el carril bici es va donar per inaugurat per la Festa de la Llum del 2010.

El 2011, el nou equip de govern (CiU) que es va constituir fruit de les eleccions municipals, i que va rellevar el tripartit (PSC-ERC-ICV), va decidir suprimir el tram del Passeig i va situar l'alternativa al carrer de Guimerà, entre Crist Rei i el carrer de Carrasco i Formiguera, per on continua. Ambdues decisions van ser criticades pels partits a l'oposició i pels botiguers del carrer de Guimerà, respectivament. Avui, el carril bici encara és molt deficient i poc utilitzat.