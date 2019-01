El mur dels 13 milions d'euros

A l'Ajuntament de Manresa li queden dues anualitats d'1,5 milions d'euros cadascuna, la del 2019 i la del 2020, per acabar de pagar els solar dels 11 milions d'euros de les Saleses. Caldrà afegir-hi els interessos, que es calcula que pujaran a 1,5 més. Gairebé 13 milions en total per uns terrenys de 5.200 metres quadrats, amb desnivells i ple de males herbes i canyes. És el valor que hi va donar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en una sentència el 2011. L'Ajuntament considera que en el punt de pagament en què es troba l'operació actualment ja queda en mans municipals, i ha començat a alçar un mur al voltant de la finca.

Les obres s'haurien d'acabar aquesta setmana, segons les previsions inicials. El mur es va començar a construir al camí de les Saleses, que comunica el carrer del mateix nom amb el de Viladordis, davant de les Piscines Municipals. Continua pel passatge Puig, i delimita tot el solar a peu de carrer. A l'altra banda, pel cantó del carrer Viladordis hi ha habitatges i garatges.

Segons l'Ajuntament es delimita perquè ja es pot considerar que és de propietat municipal i que, per tant, en té la responsabilitat patrimonial. Per preservar-lo de brutícia o per prevenir que algú hi pugui entrar, com de fet es podia fer fins ara sense cap problema, i prengués mal, s'ha decidit alçar-hi un petit mur. A un dels extrems hi haurà una porta d'accés.