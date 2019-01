Neteja de la riba del riu i de la riera de Rajadell al seu pas per Manresa

A conseqüència de les pluges intenses de la passada tardor, a la riba del riu Cardener i a la riera de Rajadell, al seu pas per Manresa, alguns arbres o branques grosses van caure o es van inclinar perillosament, alhora que les riuades diverses van acumular, en alguns indrets, grans quantitats de brossa vegetal (canyes i branques), a més de plàstics i tovalloletes arrossegats per l'aigua. Tot plegat, representava un risc en cas de properes crescudes dels cursos fluvials, ja que els arbres tombats i les acumulacions de brossa podrien obturar ponts d'aigües avall i provocar desbordaments o malmetre infraestructures.

Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament de Manresa va sol·licitar la col·laboració de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), que és la responsable de la gestió dels rius de Catalunya, i van acordar els àmbits on calia intervenir prioritàriament. Al llarg de les darreres setmanes, l'ACA ha contractat l'execució de totes aquestes tasques i preveu finalitzar-les aquest mes.

En el tram manresà del Cardener, les tasques han consistit en la tala de diversos arbres que s'havien tombat al Passeig del Riu i altres que estaven a punt de fer-ho, entre el pont del Congost i la Carpa del Riu, i entre el el pont de Sant Francesc i el pont de la Reforma, a la riba esquerra.

Entre el pont de la Reforma i el pont Vell, les tasques s'han dut a terme a la riba dreta, per sota de l'estació de la RENFE, i també han consistit en la retirada d'arbres tombats o massa inclinats, així com d'una gran acumulació de canyes i deixalles. Aquestes tasques han requerit el desbrossament de les bardisses perquè hi pogués entrar maquinària pesada.

També s'ha hagut de tallar un arbre i diverses branques que havien caigut damunt del corriol que transcorre entre el riu Cardener i la Fàbrica Blanca.

Igualment, en el tram baix de la Riera de Rajadell, des del barri del Xup fins a Can Poc Oli, l'ACA ha retirat diversos arbres tombats, i també han netejat uns guals inundables que havien quedat parcialment obturats per còdols i grava a la zona dels Corrons, cosa que dificultava el pas de les persones.