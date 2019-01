Un terreny amb desnivells ple de canyes on era previst que hi anessin places i jardins

Des de l'any 2014 l'Ajuntament de Manresa ha hagut de pagar 1,5 milions d'euros cada any pel solar del carrer Saleses, a les Escodines, per ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

El terreny en qüestió tenia una afectació urbanística. Al Pla General d'Ordenació Urbana hi figurava com a solar expropiable destinat a places i jardins. Quan van passar 5 anys sense que l'Ajuntament no hi fes res, els propietaris, Jordi Ramentol Garcia-Milà i Àngel Garcia-Milà Matas, van sol·licitar que l'expropiessin, tal com deia la llei.

L'Ajuntament va oferir 363.000 euros pel solar, i la propietat en demanava 26,4 milions. El Jurat Provincial d'Expropiacions va dictaminar que el consitori, governat aleshores pel tripartit, havia de pagar 1,2 milions. Tant l'Ajuntament com els propietaris van recórrer davant el TSJC, que el febrer del 2011 va sentenciar que el preu just era d'11,1 milions. Més els interessos.