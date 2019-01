El tram de carril bici al Guimerà el fan servir més els cotxes que les bicicletes

La instal·lació d'un carril bici a Manresa per transitar sobre dues rodes amb més seguretat que compartint calçada amb els cotxes va fer córrer rius de tinta quan es va començar a implantar. Parlem de fa més de deu anys. Ara com ara, trams com el del carrer d'Àngel Guimerà estan totalment infrautilitzats. Per sondejar l'ús que en fan els ciclistes, Regió7 va comptabilitzar els vehicles de dues rodes que hi passaven tres dies diferents i en horaris diferents. En total, n'hi van passar tres.

La primera observació es va fer de les 4 a les 5 de la tarda, una franja horària prèvia a l'obertura de moltes botigues i en què encara hi ha llum del dia i no fa el fred intens de primera hora del matí i de quan es pon el sol, de manera que és idònia per circular amb bici. No obstant això, dimarts passat, pel tram del carrer d'Àngel Guimerà no hi va passar cap bicicleta, tal com va poder comprovar aquest diari durant 60 minuts.

La segona franja observada va ser de les 5 a les 6 de la tarda, el dijous 10 de gener. És una hora en què hi ha més gent voltant pel car-rer, el sol ja es va apagant i els ciclistes corren el risc de no ser vistos pels cotxes, amb la qual cosa és aconsellable que passin pel carril reservat a ells. Els únics tres que van circular pel carril bici ho van fer en aquest horari.

La darrera inspecció a l'activitat en aquest tram del carril bici va ser de les 6 a les 7 de la tarda, aquest dilluns. Aquesta vegada també va quedar desert de bicis.



Per a càrrega i descàrrega

En aquestes tres hores, per contra, sí que van utilitzar el carril destinat a bicicletes conductors de furgonetes i de camions, que van deixar el vehicle amb els quatre intermitents posats damunt el carril bici per anar a deixar algun paquet a comerços i edificis del vial; i també altres conductors que, potser perquè no trobaven aparcament i es van voler estalviar el pàrquing o la zona blava, van escollir estacionar el cotxe de manera irregular. En tots els casos, si bé van ser parades de pocs minuts, van obstaculitzar el pas de les bicicletes en una zona habilitada expressament per a elles.

Un dels principals inconvenients que exposen els manresans per no fer servir la bicicleta és l'orografia de Manresa. «Crec que no és una ciutat per anar amb bicicleta perquè és plena de pujades i de baixades», afirma Jaume Bosch, alhora que celebra que traguessin els separadors de cautxú que hi havia entre el carril bici i la resta de la calçada del carrer Guimerà, que, segons ell, eren perillosos tant per als ciclistes com per als vianants que travessen.

El 2012, aquest diari es va fer ressò que una quinzena de vianants havien ensopegat amb aquests separadors, que, finalment, l'Ajuntament va decidir eliminar. Cal dir que els vianants hi ensopegaven perquè, en lloc de travessar pel pas zebra, ho feien pel mig del carrer.

Dolors Massana assegura que li agrada anar amb bici, però no per la capital del Bages, perquè «és un pujar i baixar constant». Un dels tres ciclistes que Regió7 va veure utilitzar el carril bici, Guillem Mas, assenyala que «per aquí no hi veig mai cap bici, com si no existís el carril». Al seu entendre «se n'haurien de fer més a tota la ciutat. A més a més, si anem per la vorera, hi ha vegades que la policia ens para», es queixa.