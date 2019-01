De les 10 candidatures de les darreres municipals 5 canviaran de nom o de soci

De les 10 candidatures que es van presentar a les darreres eleccions municipals a Manresa n'hi haurà 5 que el maig vinent es tornaran a presentar però que ho faran amb un nom diferent o bé amb socis nous. 4 més mantindran les seves sigles habituals, i d'una d'elles, la més ultradretana, no se sap si hi concorrerar o no.

La convulsa política catalana dels darrers temps, el procés sobiranista i els canvis d'aliances entre diverses forces d'esquerres que no acaben de confluir en un projecte comú malgrat que tots diguin que és la seva voluntat, han provocat canvis en el panorama polític manresà, almenys pel que fa al nom de la candidatura.

Un exemple aclaridor d'aquesta situació semblant a un trencaclosques és el cas de Convergència i Unió (CiU). En aquests quatre anys la coalició s'ha trencat (de fet ho va fer poc després de les municipals del 2015), i també des de llavors la fins ara Convergència Democràtica ha passat a ser PDeCAT però es presentarà a les eleccions municipals amb la candidatura Junts per Manresa, encapçalada per l'alcalde Valentí Junyent, que és qui va recuperar l'alcaldia per CiU el 2011.

Anem a pams per no perdre's entre el mapa polític manresà. No hi haurà canvis, o almenys no se n'albiren, al PSC, ERC, PP i Ciutadans. A les últimes municipals també es va presentar Plataforma per Catalunya, que no va obtenir representació. Caldrà veure si hi torna o bé acaba engolida per l'ultradretana Vox. El PP tampoc no ha fet públic de moment si presentarà candidatura. El 2015 es va quedar sense regidors.



Moviments a l'esquerra

Els canvis, doncs, es concentren a la resta de formacions. CiU va ser la primera força política tan el 2011 com el 2015, i des de llavors governa Manresa amb Junyent a l'alcaldia. Els primers quatre anys en solitari i aquest mandat juntament amb Esquerra. El maig la candidatura de Junyent es dirà Junts per Manresa.

A l'esquerra, però, és on hi ha hagut més moviments. I també trencadisses. La tradicional coalició entre Iniciativa per Catalunya (ICV) i Esquerra Unida i Alternativa (EUiA) ha rebentat definitivament de cara a les pròximes municipals tot i que el juliol passat es van constituir com a En Comú a Manresa.

Malgrat aquest moviment el desembre passat CUP i EUiA van anunciar la seva voluntat de crear una «plataforma conjunta de l'esquerra transformadora». Aquesta setmana s'hi ha afegit un tercer actor a aquesta candidatura: Som Alternativa, moviment que lidera Albano-Dante Fachín i que a Manresa és format per exmembres de Podem i pel que va ser regidor per Democràcia Municipal (marca de Podem a les últimes municipals), Dídac Escolà. No se sap el nom amb que concorreran.

Podem és un cas a part. Instal-lat en una perenne divisió entre diferents famílies des del primer moment, també a escala estatal entre Pablo Iglesias i Íñigo Errejón, es va presentar a les municipals del 2015 amb el nom de Democràcia Municipal i va aconseguir representació amb un regidor, l'esmentat Dídac Escolà. Ho va deixar per motius personal i a principi del 2017 el va rellevar Ton Sierra, que des del primer moment es va distanciar públicament de Podem. A la convocatòria de maig sí que hi haurà candidatura amb el nom de Podem i sense divisions, segons el seu cap de llista Carmelo Plaza.

Iniciativa per Catalunya, doncs, s'ha quedat sola, de moment, a En Comú Manresa. La formació no té cap regidor a l'Ajuntament des del 2011, quan el tripartit -PSC,ERC i ICV- van ser desallotjats del govern municipal que ocupaven des de l'any 1995.

Les tenses relacions a l'esquerra manresana ja venen de lluny. El 2016 es van dividir en dos blocs per fer seguiment de la nit electoral de les generals. El cercle de Podem i EUiA ho van fer des del local Espai Roig. En canvi, el grup A Manresa Podem i Iniciativa per Catalunya es van trobar al bar Castillo de la plaça del Remei. Els últims dies totes les esquerres han manifestat la voluntat de fer una llista conjunta que, ara per ara, no s'ha materialitzat.

El projecte Primàries també reclama atenció a les pròximes municipals. A Manresa els impulsors de les eleccions obertes a la ciutadania provenen, en alguns casos, de la candidatura Millor Manresa del 2015, que estava formada per Solidaritat Catalana per la Independència, el moviment veïnal MoVem i Reagrupament, a més a més d'independents. Les votacions per escollir els candidats se celebraran l'últim cap de setmana de febrer. De moment compta amb més de 400 inscrits al registre de votants.



Candidats

La majoria de candidatures ja han fet públic qui serà el seu cap de llista. A Junts per Manresa l'actual alcalde Valentí Junyent optarà a un tercer mandat. A ERC serà el primer tinent d'alcalde i regidor d'Urbanisme, Marc Aloy. Felip González repetirà com a candidat pel PSC, mentre que la plataforma formada per la CUP, EUiA i Som Alternativa presentarà Roser Alegre. En Comú Manresa ha triat la coordinadora del grup, Ana Querol. Pel que fa al procés de Primàries Manresa de moment s'han fet públiques quatre candidatures. El candidat de Podem serà Carmelo Plaza. De moment, tots s'estrenen com a cap de llista tret de Junyent i González. Ciutadans, amb dos regidors, i PP no han anunciat candidatura.