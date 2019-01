Fer arbres genealògics es posa de moda

L'arbre genealògic més gran del planeta connecta fins a 13 milions de persones d'onze generacions. Va ser publicat el març del 2018 a la revista Science. No amb aquest propòsit però sí amb el de conèixer amb més profunditat les arrels familiars, darrerament s'han adreçat al Centre d'Estudis del Bages diverses persones per intentar esbrinar el màxim possible sobre els seus avantpassats.

Sobretot es tracta de persones jubilades, que disposen de temps lliure i a qui agradaria saber fer un bon arbre genealògic. Així ho explica l'historiador manresà i president del Centre d'Estudis del Bages (CEB), Francesc Comas, a aquest diari. Per elaborar un arbre genealògic com cal és necessari saber en quins documents es pot buscar i on estan guardats; cal tenir idea de com llegir textos antics; cal conèixer quins eren els models de família i polítiques matrimonials segles enrere; i saber com fer l'arbre amb tota la informació un cop recopilada, entre d'altres.

És per això que el CEB ha creat un curs per aprendre a buscar avantpassats entre documents antics. Darrerament han anat a l'Arxiu Comarcal del Bages moltes persones demanant informació sobre aquest tema, segons Comas: «La gent ve i espera que els ajudem a fer la recerca. Però no és fàcil. Hem decidit fer aquest curs per facilitar el camí a les persones interessades», detalla Comas, que assegura que en els darrers mesos s'han adonat que hi havia una demanda creixent.

«S'ha posat bastant de moda entre els jubilats voler fer l'arbre genealògic de la família. Sobretot hi ha interès per trobar informació en documents que daten dels segles XVII i XVIII», diu l'historiador. Però els textos antics no són fàcils de transcriure. L'escriptura a mà de l'època en complica la comprensió. El CEB ja ofereix un curs de paleografia, que permet aprofundir en la lectura i interpretació de documents i textos antics. Se n'han fet diverses sessions, les últimes el febrer de l'any passat, amb l'experta en Història Medieval Raquel Valdenebro.



Tres sessions de genealogia

Amb el nou curs de genealogia es vol ampliar la formació en paleografia i, a més, donar les claus per saber buscar als arxius i per elaborar un arbre genealògic. Està pensat per a tothom, no només per a estudiosos. Valdenebro serà una dels tres docents del curs, que es farà el proper mes de març en sessions de 3 hores els dissabtes al matí (de 10 a 13 hores).

La investigadora manresana protagonitzarà la primera sessió, el dissabte 2 de març. Explicarà com iniciar un arbre genealògic, parlarà de fonts orals i fonts escrites, exposarà models de família i polítiques matrimonials de l'època i ensenyarà a llegir documentació antiga, com ara testaments, capítols matrimonials, padrons municipals o registre de baptismes, entre d'altres.

El segon formador serà l'historiador Marc Torras, director de l'Arxiu Comarcal del Bages, que demostrarà als assistents com buscar als arxius, diferenciant els particulars dels comarcals i els eclesiàstics. També ensenyarà a fer recerques en línia i extreure informació de bases de dades. La seva classe tindrà lloc el dissabte 9 de març. Per acabar el curs, el també historiador Ernest Molins explicarà com editar les dades recollides durant la recerca. Mostrarà com fer esquemes i arbres, fent servir la inclusió d'imatges, recursos on-line i altres recursos propis de la genealogia, com el sistema de numeració Stradonitz per numerar avantpassats de forma ascendent.



«Bon ritme» d'inscripcions

Les inscripcions es van obrir el dimecres de la setmana passada i des de llavors ja s'hi han apuntat una desena de persones. «Anem a bon ritme. La idea és que la gent s'hi pugui inscriure fins al dia abans de l'inici del curs, el 2 de març, però si s'exhaureixen les places (unes 30) abans farem una llista d'espera per al proper curs», assegura Comas, que expressa la voluntat del Centre d'Estudis d'anar repetint el curs si hi ha demanda.

La formació es farà durant tres dissabtes de març (2, 9 i 23) de 10 a 1 del migdia al Casal de les Escodines. El preu és de 30 euros per als socis de l'entitat organitzadora i de 60 euros per als no socis. Els interessats poden reservar plaça a través de la pàgina web del Centre d'Estudis, per correu electrònic a cebages@cebages.org o al telèfon al 938736525.