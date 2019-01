«Amb els anys he aconseguit papers amb més text, i això és gratificant»

abel gallardo

L'Anna Voserrais va entrar als Pastorets de la mateixa mAnera que ho han fet companys seus de repartiment, per familiars que ja hi participaven. Amb els anys, però, sortir a escena s'ha convertit en una de les seves principals aficions.



Com vas començar en els Pastoret Juvenils?

Vaig venir quan era molt petita i vaig veure la meva cosina gran sobre l'escenari, i vaig dir als meus pares que jo també hi volia participar. Així vaig començar, a la dels grans. Des que van posar en marxa els Juvenils, també hi participo.

Fas de Lluquet, que és un dels personatges protagonistes. Què representa per a tu?

Al llarg dels anys he aconseguit papers amb més text i això és gratificant perquè a mi m'agrada molt sortir a escena. Però també m'ho he passat molt bé fent altres personatges, com sant Miquel.