«Conec gent i és la meva manera de passar-ho bé durant les festes de Nadal»

L'Anna Soler té clar que el Nadal és sinònim de Pastorets, on participa des que la versió juvenil es va estrenar, fa vuit anys. Fa un parell d'anys que fa de sant Miquel, i també està satisfeta per una representació que surt cada cop millor.



Què significa per a tu participar en l'obra teatral?

M'agrada molt formar part del grup de persones que fa possible els Pastorets perquè fa anys que ens coneixem i ens ho passem bé. Som com una petita família que es troba durant les festes de Nadal per gaudir de les festes fent una de les nostres coses preferides, que és fer Pastorets.

Cada cop ha tingut papers més rellevants.

Sí, els primers anys feia de pastoret, i cada cop vaig tenir més text. De fet, ja em sé tots els diàlegs de memòria. També he fet, al llarg d'aquest temps, d'Isabeló, i espero representar-ne més en el futur.