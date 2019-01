Escola de Pastorets per revalorar la cultura popular

El públic d'Els Carlins esperava delerós la representació dels Pastorets Juvenils, ahir a la tarda. Però pocs sabien que els actors ja eren a l'escenari des del matí. A les 10 va començar el darrer assaig general perquè a la tarda tot sortís a la perfecció. La representació dels Pastorets Juvenils, més enllà de ser entranyables, és una petita escola de teatre per als nens i adolescents que hi participen, i una manera d'assegurar-se que aquesta tradició nadalenca no es perdi a Manresa.

«Compte, Mar! Quan estiguis a terra, aparta't els cabells perquè el públic no et veurà la cara», era una de les mil indicacions de Maribel Montardit, que ha codirigit la funció juvenil de l'obra nadalenca. Ni un minut de descans. Al llarg de l'assaig anava donant totes les indicacions perquè els actors, que tots eren menors de 18 anys, sortissin pel lloc que corresponia i donessin a les frases del guió l'èmfasi i l'entonació que calia perquè la funció, hores més tard, sortís rodona.



Projecte que ha anat creixent

«Els primers anys, quan encara no els dirigia i només ajudava, teníem problemes perquè no hi havia prous nens per fer aparèixer el poble sobre l'escenari. Però amb els anys, la iniciativa ha anat creixent i ara estem desbordats», explica Montardit. De fet, aquest any un total de 48 nens i adolescents han participat en la funció. La representació té l'èxit assegurat cada any perquè venen molts parents i amics dels nens que els volen veure actuar sobre l'escenari encara que tinguin un paper menor en tota l'obra.

Escenificar una representació amb nens i adolescents és tota una experiència, i en els Pastorets Juvenils es posa de manifest el tòpic que dirigir nens en projectes teatrals és una tasca molt complicada. «Tots es porten bé, però no callen, i és difícil que els adolescents escoltin. Al final ho haig de repetir tot 27 vegades, però ens ho passem bé. El tema dels mòbils, entre els adolescents, encara no ho hem acabat de solucionar», explica, tot i que fins ara no ha sonat cap telèfon mòbil, per sorpresa, a sobre l'escenari.

Els responsables estan més que satisfets amb la representació cada any. I és que en total hi ha sis assajos. S'ha tenir en compte que en els Pastorets adults hi ha moltes més hores de preparació. «Nosaltres mirem d'aprofitar els dies de festa de Nadal a l'escola per quedar amb els nens», explica per la seva banda Maria Sàenz, que també dirigeix l'espectacle i s'ha encarregat d'adaptar el text del dramaturg Folch i Torres perquè als més petits els resulti més senzill interpretar-los. A més, ha procurat que molts dels nens, encara que no tinguin un paper especialment destacat, tinguin alguna frase al llarg de la funció.



Oportunitat per als nens

«Soc professora de secundària, i la veritat és que això m'ajuda a dirigir els nens en la representació teatral perquè hem d'aconseguir que t'escoltin», explica Sàenz, que ara té 39 anys i va començar a participar en els Pastorets als 14, quan es va apuntar a un taller de teatre que impartien a Els Carlins. «També és una oportunitat per als nens que participen en els tallers de teatre de sortir a escena, i així poder interpretar un personatge», afegeix.

«N'hi ha que ja surten en els Pastorets dels adults, però que per l'edat no tenen un paper rellevant. Aquí poden representar un personatge més destacat i amb més text», explica, per la seva banda, Josep Maria Soler, responsable de la fundació que gestiona el teatre.

Però no només hi ha adolescents a escena. Darrere el públic, i fent una tasca imprescindible per a la representació com és controlar la il·luminació i la sonorització, hi havia ahir David Romero, de 18 anys. «És el primer any que ho faig, i m'ho estic passant bé perquè ajuda recrear una atmosfera al llarg de l'obra», explicava ahir en l'assaig.

Els responsables d'Els Carlins asseguren que aquesta petita escola de Pastorets serveix perquè, a banda de no perdre la tradició, es revalorin i la gent els percebi com una mostra important de la cultura popular del país.