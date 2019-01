«No m´imagino la meva vida sense els Pastorets, que formen part de mi»

Des de ben petita que representa els Pastorets. Laia Voserrais, de 13 anys, assegura saber-se tot el text i en alguna ocasió, gràcies a tenir totes les paraules memoritzades de l'obra, ha ajudat a resoldre problemes sobre l'escenari.



Quan fa que formes part dels Pastorets Juvenils?

Des que van començar, el 2011. Ja llavors, tot i ser petita, em sabia tot el text de memòria. Aquell any feia un paper menor, però hi va haver un problema amb el que feia de Peresa i van preguntar qui se sabia el text. Jo me'l sabia i vaig acabar representant aquell paper. Quan vaig acabar, em vaig posar a plorar dels nervis.

Què significa per a tu la representació?

No m'imagino la vida sense els Pastorets perquè formen part de mi. Aquest és el segon any que faig de Rovelló i per a mi és un orgull fer un personatge amb força text.