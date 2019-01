«Participar en la representació és una oportunitat per fer noves amistats»

abel gallardo

A la Laura Martínez li encanta el teatre, i per aquest motiu no només participa en els Pastorets, sinó també en els tallers d'interpretació que ofereix Els Carlins. Participant-hi fa noves amistats. Fa dos anys que fa de Verge Maria.



Per què vas començar a participar en els Pastorets?

Jo vaig als tallers que organitza Els Carlins, on em van animar a integrar-me en el grup que fa possible els Pastorets Juvenils. A part, també participo en la representació dels grans. Des de fa uns dos anys estic involucrada en la versió de joves.

Què t'aporta formar-ne part?

M'agrada molt fer els Pastorets perquè aquí m'ho passo molt bé i, a més, és una oportunitat per fer noves amistats. Tots hi posem molt de la nostra part i ho fem el millor que podem. Jo també estic involucrada en l'obra de grans, on vull continuar participant-hi durant anys.