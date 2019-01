Una placa commemorativa i màgia en el 50è aniversari del Mijac Sagrada Família

El Mijac de la Sagrada Família de Manresa celebra enguany el seu mig segle de vida. Ahir es va celebrar el tercer acte del programa del 50è aniversari de l'entitat, amb la presència de l'alcalde, Valentí Junyent, i la regidora de Cultura, Anna Crespo.

Un centenar de persones van assistir a la descoberta de la placa commemorativa que s'ha col·locat a l'entrada del local del mijac (al carrer de Sant Cristòfol, 44-46) i que recorda que «Aprenent a aprendre des de 1969, 50 anys després, encara seguim fent-ho». L'encarregat de destapar la placa va ser el batlle manresà. Després hi va haver els parlaments, a càrrec del mateix Junyent, que va destacar «els valors molt positius de les entitats de lleure per als infants», i de Joan Marquillas, de la comissió del 50è aniversari, que va agrair la tasca dels organitzadors i de les autoritats que han fet costat al mijac durant aquests 50 anys. Junyent, per la seva banda, també es va mostrar satisfet que el Mijac Sagrada Família «sigui un moviment actiu i regenerat, amb gent jove», va dir. «Els barris fan ciutat i la ciutat fa els barris», va afegir l'alcalde.

Un espectacle de màgia de la mà del mag Caru, que és monitor del mijac, va cloure l'acte d'ahir. En el primer truc va fer pujar l'alcalde Junyent a l'escenari.



Concert a l'Stroika

El proper esdeveniment programat per a celebrar els 50 anys tindrà lloc el 16 de febrer a la sala Stroika de Manresa. Serà un concert en què participaran exmonitors del mijac, que cantaran temes de cançoner, i el grup d'Esparreguera The Papa's & The Popo's.

Ahir, els organitzadors van recordar que ja es poden comprar les entrades on-line i també presencialment al local del mijac i a la botiga de música Solans.