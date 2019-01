La residència d'avis de la Sagrada Família guanya el premi doctor Simeó Selga

Representants de la Residència Sagrada Família amb el premi, lliurat per l´alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i la presidenta del Rotary, Maite Romero.

El projecte per equipar la sala de fisioteràpia de la residència d'avis del barri de la Sagrada Família ha rebut un nou impuls. La iniciativa solidària s'ha imposat aquesta tarda en la primera gala Simeó Selga, que organitza el Rotary Club de Manresa-Bages per donar suport a projectes socials impulsats per entitats i associacions bagenques.

L'acte ha tingut lloc al Kursaal davant més de 200 persones, que han votat entre les tres propostes finalistes. Els altres dos projectes socials finalistes eren la creació d'un grup de dol adreçat a infants i adolescents a càrrec del Servei d'Acompanyament en el Dol de la Catalunya Central i la posada en marxa d'un projecte de promoció de l'èxit escolar de Creu Roja.