Arxivada la causa contra Huguet pel retuit sobre la secretària judicial de l'1-O

El Jutjat d'Instrucció 22 de Barcelona ha arxivat provisionalment la causa contra l'exconseller manresà Josep Huguet, que estava imputat per un delicte de coacció a la justícia per haver fet retuit a Twitter d'una informació sobre la filiació política de la secretària del jutjat de l'1-O. La resolució d'arxiu no és ferma, ja que ara la fiscalia podria presentar un recurs en contra.

En declaracions a Regió7, Huguet s'ha mostrat satisfet per la decisió i ha reconegut que "no m'esperava que fos tant ràpid", ja que s'ha conegut només onze dies després de declarar com a imputat. Segons ha explicat, el jutge, en la interlouctòria, constata que "l'únic que vaig fer va ser retransmetre una informació política que ja estava publicada en molts altres llocs" i que ja tenia una gran difusió a les xarxes.

La fiscalia va denunciar Huguet per haver fet a Twitter un retuit d'una notícia apareguda en un mitjà de comunicació sobre la filiació política de la secretària del Jutjat d'Instrucció 13 de Barcelona, que porta la causa de l'1-O. En declaracions davant del jutge, el manresà va explicar que no tenia coneixement que la secretària en qüestió fos testimoni protegit en el cas de l'1-O (ja que va sortir pel terrat de la conselleria d'Economia durant el 20-S).