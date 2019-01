Educar per la pau, educar per la vida

El proper 30 de gener commemorarem el Dia Escolar de la No-Violència i la Pau amb la participació de diferents centres educatius de Manresa. Aquesta jornada reivindica, coincidint amb l'aniversari de l'assassinat de Gandhi, la importància d'educar per la pau, d'educar perquè cada persona esdevingui peça clau en la construcció del món just que somniem.

Si t'acostes a la plaça de Sant Domènec el dia 30 de gener veuràs un símbol d'aquest treball per la pau, llegiràs missatges de persones joves apostant per la No-Violència i, a voltes, qüestionant les persones adultes que no sempre demostrem «sentit comú» en les decisions o prioritats, perquè, si no, com hem arribat a un món amb més de 100 conflictes oberts? amb milions de persones desplaçades? sense garanties de cobertura dels drets humans fonamentals a la major part del món? Teniu respostes?

Si ens demanen quin món desitgem deixar a les nostres filles i fills, coincidirem fàcilment que volem un món en pau, on cada persona pugui desenvolupar-se en plenitud i harmonia amb els altres. Aquests bons propòsits se sustenten en convenis internacionals que intenten «blindar» el bé comú i aprendre del patiment generat als conflictes bèl·lics (recordem que enguany es commemora el 80è aniversari dels bombardejos a Manresa). No és casualitat que la Declaració Internacional dels Drets Humans sorgís després de la Segona Guerra Mundial, viu encara el record que a les guerres, en realitat, no hi ha guanyadors i vençuts, sinó societats que han patit i perdut, més o menys, però han perdut: vides, recursos, energia per construir, confiança... perquè, al cap i a la fi, la guerra, més a prop o més lluny, és el profund fracàs del diàleg i de la fe de trobar una bona resposta col·lectiva.



Amnèsia col·lectiva

Aquest llegat ens recorda la importància de no repetir la història. Tot i així, una mirada al context actual, a les inversions en armament, al tipus de diàleg (o no-diàleg) internacional, a la llunyania entre acords internacionals i la seva real aplicació... sembla que patim una amnèsia col·lectiva o, com a mínim, de moltes institucions que ens haurien de representar. Potser, precisament, per tractar-se de valors universals, la Pau i els Drets Humans, queden en terra de ningú i al final de tant delegar-los a les institucions, ningú sap exactament qui els defensa o, per utilizar un llenguatge més pacifista, ningú sap qui els construeix dia a dia. Potser, de tant donar per sobreentès que com a societat apostem per ells, no és molt clar qui marca el full de ruta per passar dels bons propòsits a fer-los factibles com a eixos de la societat on volem viure.

Corrent el risc que per a algunes persones sigui obvi, potser cal començar a «rascar» sobre què entenem realment per Pau, sobre qui ha de treballar per assolir-la i com es treballa per desenvolupar actituds pacifiques.

Des de l'àmbit d'Educació per la Pau, s'ha avançat cap a un concepte de pau que té un sentit ple en ell mateix i no només com a oposat al que coneixem com a guerra. Afortunadament, molts activistes i educadors i educadores han incorporat la idea de pau de Johan Galtung. Les seves aportacions ens han fet avançar cap a un contingut de pau molt més vinculat a les actuacions de cadascun de nosaltres: la pau quotidiana. No és una pau basada en l'absència de guerra, sinó que és una pau que s'explica des del nivell de justícia i equilibri social d'una societat. L'acompliment, doncs, dels Drets Humans es converteix en la mesura real de la pau. La pau no pot existir si hi ha violència estructural, i tampoc és una figura estàtica que es té o no es té com un «trofeu»; és un estat, una forma de viure, quelcom orgànic que es construeix o disminueix cada dia, que es crea des de la forma que decidim viure i relacionar-nos. Aquí tenim la bona i mala notícia: cada dia es nodreix la pau. No és una fita, és una forma de concebre les societats.

Si tens ganes de compartir experiències o recursos d'Educació per la Pau, ens agradarà que contactis amb la Casa Flors Sirera. Aprenem junts, construïm pau junts.