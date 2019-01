L'Ajuntament de Manresa senyalitza la ruta dels Pous de glaç i la riera de Guardiola

Una de les millors maneres de conèixer l'Anella Verda de Manresa és a través dels seus itineraris. En total, es compta amb 8 rutes senderistes, a banda d'altres recorreguts que passen parcialment pel terme. Són recorreguts pensats per a conèixer els espais representatius, tot gaudint dels valors patrimonials, naturals i culturals.

A l'octubre de 2018, l'Ajuntament va fer treballs de senyalització amb pintura de l'itinerari dels Pous de glaç i la riera de Guardiola (9,4 km), marcant el recorregut amb ratlles verdes.

Ara, es fa un pas més, i es completa la senyalització posant fites en l'encreuament d'alguns camins, per facilitar a l'excursionista el seguiment de l'itinerari. Aquesta senyalització conté sempre la ubicació geogràfica del lloc on es troba el vianant i la destinació on porta el camí o el corriol. També, les rutes de senderisme o natura que passen pel punt on està ubicat el senyal.

Al llarg del 2019 es preveu continuar senyalitzant els itineraris de natura que recorren l'Anella Verda, tant amb pintura (a través de la col·laboració de persones voluntàries), com amb senyalització vertical.



Itinerari Pou de glaç i riera de Guardiola

Una part d'aquest itinerari discorre per la vall de la riera de Guardiola i una altra per la de la riera de Rajadell. Totes dues parts són de gran bellesa paisatgística. Tant en l'una com en l'altra destaquen els cingles i els gorgs d'aigües profundes excavats en la roca. Les seves valls profundes i la seva vegetació amaguen dos pous de glaç, i altres construccions de pedra seca, com barraques i tines.

Cal anar en compte en moments en que el cabal de les rieres és alt, perquè poden sorgir dificultats per a travessar-les sense mullar-se els peus. Hi ha algun tram de l'itinerari que transcorre pel marge de camps o per corriols amb certes dificultats. El recorregut és de 9,4 km, amb un desnivell de 286 metres, i es pot fer caminant unes 3 hores.



Llistat d'itineraris de l'Anella Verda:

El Collbaix (11,2 km)

La riera de Rajadell (18,9 km)

Els pous de glaç i la riera de Guardiola (9,4 km)

Del Cardener al Llobregat (14,72 km)

Els cingles del Llobregat (8 km)

El regadiu de Viladordis (9 km)

El regadiu del Poal (9,8 km)

El Cardener i el Puigberenguer (10 km)

Altres itineraris: