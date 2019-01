El preu de la llibertat sent dona i ruandesa

La Xarxa Internacional de Dones per la Democràcia i la Pau va néixer de la voluntat d'unes dones decidides a promoure la pau i la democràcia a l'Àfrica i, en especial, a la regió dels Grans Llacs. Una voluntat fruit de la constatació que la dona havia de tenir un lloc en la recerca de solucions en matèria de Drets Humans, especialment en les situacions de post-conflicte. D'ençà de la seva creació, el 2010, s'ha abocat a observar el marc institucional de l'Àfrica dels Grans Llacs per aportar-hi una altra mirada.

L'any 2010 va coincidir amb el retorn a Ruanda de Victoire Ingabire Umuhoza, que havia passat 16 anys als Països Baixos acompanyada pel somni d'una Ruanda unida i reconciliada amb la seva història. Tanmateix, un cop allà, un únic discurs apel·lant a la reconciliació entre els diferents components del poble ruandès fou suficient per ser maltractada, empresonada i condemnada a anys de presó. La resposta al seu posterior recurs judicial fou l'allargament de la pena a 15 anys.

Diverses organitzacions de Drets Humans (Human Rights Watch, Amnistia Internacional) i el Tribunal Africà de Drets Humans i dels Pobles han reconegut que els seus drets més elementals havien estat trepitjats durant tot el procés judicial.

Victoire Ingabire Umuhoza és una pionera en la lluita per la llibertat del poble ruandès. Malgrat que el país intenta atraure les simpaties de tot el món exhibint el nombre més gran de dones parlamentàries, constatem que aquestes dones no tenen poder real. Els temes que afecten més estretament la família i la dona en particular no reben cap mena d'atenció en aquesta assemblea majoritàriament femenina.

Arran de les eleccions presidencials del 2017 va sorgir una altra dona coratjosa, Diane Shima Rwigara, el treball de la qual va ser reconegut per la nostra associació amb el Premi Jovent Compromès 2017, ha seguit els passos d'Ingabire, però ha tingut la mateixa sort: l'empresonament.

Hi ha altres dones menys conegudes però igualment compromeses. Léonille Gasengayire, tresorera del partit FDU-Inkingi, ha anat a la presó diverses vegades. Actualment es troba empresonada per tercer cop consecutiu. Podríem esmentar també les dones de la família Rwigara, Anne i la seva mare Adeline, que han demostrat que la llibertat es guanya, i dones periodistes com Agnès Nkusi i Saidati Mukakibibi. Allò més sorprenent, però, és que aquestes dones són sovint denigrades per altres dones, com Louise Mushikiwabo, que tracta les seves semblants de bruixes.

Veient tot això, i després d'haver constatat que la pluralitat de pensament perilla, la Xarxa Internacional de Dones per la Democràcia i la Pau va crear el Premi Victoire Ingabire Umuhoza per a la Democràcia i la Pau, la finalitat del qual és animar tots els actors a treballar en favor de societats més justes, on ningú no sigui perseguit per haver expressat la seva opinió. Aquest premi recompensa qualsevol persona o associació que destaqui en la promoció de la pau, la democràcia i els drets humans. El proper serà lliurat el 9 de març del 2019 als candidats presentats pel públic, seguint uns criteris ben definits. No volem que el premi a la llibertat sigui la presó o la mort.



NOTA: Nyiranduwamungu serà aquest dimecres (19.30 h) a la Casa Flors Sirera en el Memorial pels Conflictes Oblidats i a favor de la Justícia, on participarà a la taula rodona «El preu de la llibertat» amb l'advocat Jordi Palou-Loverdos.