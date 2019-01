El projecte de millora de la residència d'avis de la Sagrada Família rep el premi Simeó Selga

Membres de la residència Sagrada Família amb el premi, lliurat per l´alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i la presidenta del Rotary, Maite Romero

Membres de la residència Sagrada Família amb el premi, lliurat per l´alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i la presidenta del Rotary, Maite Romero Mireia ArsO

El projecte per equipar la sala de fisioteràpia de la residència d'avis del barri de la Sagrada Família ha rebut un nou impuls. La iniciativa solidària es va imposar ahir a la tarda en la primera gala Simeó Selga, que organitza el Rotary Club de Manresa-Bages per donar suport a projectes socials impulsats per entitats i associacions bagenques. L'acte va tenir lloc al Kursaal davant més de 200 persones, que van poder votar entre les tres propostes finalistes que ahir van exposar.

La iniciativa guanyadora va aconseguir gairebé la meitat dels vots del públic. «Gràcies al donatiu podrem millorar la qualitat de vida dels avis», van dir els representats de la residència de la Sagrada Família quan van pujar a recollir el premi, dotat amb 6.000 euros, recaptats amb les entrades de l'acte. L'objectiu de l'entitat és destinar els diners a crear una sala de fisioteràpia amb l'equipament necessari per a la residència del barri manresà i millorar l'autonomia i la qualitat de vida dels avis residents.

Els altres dos projectes socials finalistes eren la creació d'un grup de dol adreçat a infants i adolescents a càrrec del Servei d'Acompanyament en el Dol de la Catalunya Central i la posada en marxa d'un projecte de promoció de l'èxit escolar de Creu Roja que, tot i quedar-se a les portes del reconeixement, van tenir l'oportunitat de mostrar la seva iniciativa davant de tots els assistents.



Primera Gala Simeó Selga

La 17a edició del premi va tenir un format completament renovat respecte al tradicional concert de Reis de les edicions anteriors. Enguany, es va organitzar la primera Gala Doctor Simeó Selga amb música i circ.

La mítica orquestra de jazz La Locomotora Negra va ser l'encar-regada de posar les notes musicals a la gala amb les seves cançons, que, ahir, van tenir dos convidats especials: els cantants manresans Anaïs Vila i Salva Racero, que els van acompanyar en dos temes a dalt l'escenari. La Crica-Circ de Manresa també va formar part de l'espectacle, que en alguna ocasió es va fusionar amb la música jazz de La Locomotora Negra.

L'acte va ser conduït pel periodista i escriptor manresà Genís Sinca, qui va recordar anècdotes del doctor manresà Simeó Selga al seu consultori mèdic del carrer del Born número 9.

«Un premi molt especial»

Maite Romero, presidenta del Rotary Club Manresa-Bages, va destacar durant l'entrega del guardó que «és un premi molt especial, sobretot per a qui va dirigit», que reconeix projectes d'interès social del Bages.

L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, va agrair l'esforç que fa l'organització «any rere any», i també les tres iniciatives seleccionades.

Simeó Selga Ubach (Manresa, 1914– 2010) va ser un dels manresans més destacats del segle XX i inici del XXI. La seva llarga trajectòria i el compromís amb la família, les persones, la llengua i el país, li van fer desplegar una intensa activitat en molt diversos àmbits, entre els quals la pediatria i l'assistència sanitària, la pedagogia, la dinamització social i cultural, la política, les tradicions i el folklore, les arts i les lletres, la història i el patrimoni cultural.