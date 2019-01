Taxistes de Manresa i el Bages només atendan serveis mínims sanitaris i escolars

Les associacions de taxistes de Manresa i el Bages s'han afegit a les protestes del sector i han decidit que els pròxims dies només realitzaran serveis sanitaris i transport escolar. La resta no es cobriran en solidaritat a les protestes que els taxistes porten a terme a Barcelona i també a Madrid pel conflicte que mantenen amb el sector VTC, lloguer de vehicles amb conductor, i especialment amb les plataformes Uber i Cabify.

Segons ha explicat a Regió7 el representant a la Catalunya central del Sindicat del Taxi a Catalunya (STAC), Manel Carrillo, a partir d'aquest dilluns no es cobrirà cap servei que no siguin sanitaris o bé escolars. En el cas de Manresa i el Bages «no volem fer marxes lentes, ni res, però és un problema que ens afectarà a mitjà termini», ha alertat.

Carrillo i taxistes del Bages van ser aquest diumenge a les protestes que hi van haver a Barcelona. Per aquest dimarts hi ha la possibilitat que un grup de taxistes es desplaci a Barcelona per participar en la marxa lenta que creuarà la ciutat. «Llavors si algú es vol quedar s'hi quedarà».

El dirigent sindical de STAC insisteix que la problemàtica amb les plataformes com Uber i Cabify «ens afectarà tard o d'hora, per això ens hem afegit a les protestes. També és la nostra lluita». Assegura que han detectat algun vehicle VTC, «però no són habituals». Considera que el Bages és una «zona molt castigada amb poca feina. Fa anys es vivia molt del transport sanitari, però s'ha acabat des que hi ha el transport col·lectiu, que també és una estafa perquè hem fet estudis i surt 10 vegades més car. Tot això fa que a la gent li costi molt guanyar-se la vida».



El juliol passat ja hi va haver protestes, i divendres es va tornar a convocar vaga al sector davant la proposta de la Generalitat que els serveis Uber i Cabify se sol·licitessin amb un mínim de 15 minuts d'antelació. Per a Carrillo això «és una presa de pèl. És el que tarda un taxi normal perquè fem servir la mateixa tecnologia que ells».

Segons la seva opinió, Uber i Cabify rebenten preus, en alguns casos no utilitzen cotxes de luxe com hauria de ser sinó «que fan servir els mateixos models dels taxistes», i a més a més pugen el preu en funció de la demanda. «No és un servei de luxe», tal i com diuen, pensa Carrillo. El sector del taxi «ha rebut molts pals, ha dit prou i ara surt al carrer».

A les protestes del juliol passat també s'hi van afegir alguns taxistes de Manresa. En aquella ocasió alguns van fer vaga i altres només prestaven serveis dins la ciutat. No oferien viatges a Barcelona ni a l'aeroport. En aquesta ocasió tan Taxis Manresa com Radiotaxi Manresa i l'Associació de Taxistes de Manresa i del Bages només faran els esmentats serveis mínims sanitaris i escolars.