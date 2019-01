Acte sobre la necessitat d'unes primàries independentistes

Dissabte, a les 11 del matí a l'auditori de la Plana de l'Om, Primàries Manresa organitza l'acte titulat «Per què unes primàries obertes de l'independentisme a Manresa?» amb la participació d'Anna Arqué, portaveu de Primàries Catalunya i de la International Commission of European Citizens (ICEC), i de Joan Canadell, cofundador del Cercle Català de Negocis (CCN) i membre del secretariat nacional de l'ANC.

Abans i després de l'acte els manresans que hi estiguin interessats podran inscriure's al registre d'electors per disposar del dret a vot durant la jornada de primàries que tindrà lloc el 23 de febrer. Ara com ara ja hi ha més de 400 inscrits i un total de sis persones han presentat la seva candidatura. Hi ha temps fins al 7 de febrer.