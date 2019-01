Al Bages s'han detectat cotxes d'Uber i Cabify, però no acostumen a treballar-hi

A Manresa no hi ha taxis o cotxes de lloguer dels anomenats VTC de les plataformes Uber o Cabify, un nou model de funcionament que ha aïrat el col·lectiu de taxistes. Sí, però, que es pot contractar el seu servei per fer, sobretot, distàncies llargues.

Segons el delegat del sindicat STAC a la Catalunya Central, Manel Carrillo, se n'ha detectat algun, «però no són habituals». Sí que hi ha taxistes «de tota la vida» amb cotxes dels considerats de luxe o d'alta gamma que, segons assegura, estan igualment en contra del model Uber i Cabify. «No estem en contra del VTC, sinó de les multinacionals que exploten gent i s'enfronten a un sector», en aquest cas el del taxi.

Explica que a un taxista se li reclamen permisos, llicències, revisions dels vehicles, professionalitat i fins i tot en algunes poblacions un certificat on consta que no tenen antecedents penals. «Els VTC no tenen res d'això. Només fa falta que et compris un vestit de sastre, que tinguis el carnet de conduir i estar disposat a treballar 12 hores cada dia durant 6 dies a la setmana».

Considera que el Bages és una «zona molt castigada amb poca feina. Fa anys es vivia molt del transport sanitari, però s'ha acabat des que hi ha el transport col·lectiu, que també és una estafa perquè hem fet estudis i surt 10 vegades més car. Tot això fa que a la gent li costi molt guanyar-se la vida».



Berga i Igualada

A Manresa hi ha actualment 45 taxistes. A Igualada en són una quinzena, que tot i solidaritzar-se amb les demandes dels de Barcelona, ofereixen els serveis normals. Com a Berga.

La protesta sí que s'ha estès cap altres punts de Catalunya, a més a més de Manresa. S'hi han afegit els de Mataró, Terrassa, Sabadell, Sitges, Lleida i Tarragona, segons ha informat el Sindicat del Taxi de Catalunya (STAC), que ha fet una crida a solidaritzar-se amb les protestes de Barcelona.