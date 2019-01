L'Ajuntament impulsa un projecte de teatre social que es clourà al Kursaal

Arrenca el projecte "MOU-Teatre. Arts escèniques, inclusió i transformació social", que té com a objectiu treballar sobre les desigualtats i problemàtiques amb les quals es troben diferents col·lectius. La metodologia consisteix en un procés on tres grups crearan un esquetx de teatre social que es clourà amb la posada en escena el dissabte 4 de maig a les 6 de la tarda a la Sala Petita del Teatre Kursaal.

Els grups participants són els joves de l'equip de serveis socials Espai Jove, persones treballadores de la Fundació Ampans i els/les alumnes de segon curs del batxillerat artístic (especialitat d'arts escèniques) de l'Institut Lluís de Peguera. Cada grup treballarà setmanalment a partir de tècniques i dinàmiques de teatre social per triar el tema de l'obra i elaborar-la.

El projecte "MOU-Teatre", que està impulsat i coordinat per quatre regidories de l'Ajuntament de Manresa: Joventut, Cohesió Social, Cooperació i Cultura, busca aprofundir en diferents temàtiques amb un objectiu comú: treballar per afavorir la inclusió i la transformació social dels grups que hi participen.

Teti Canal, una professional de les arts escèniques, farà l'acompanyament de tot el procés i oferirà suport a l'hora de crear cada una de les obres. A més a mes, durà a terme formacions per dotar de recursos als professionals referents de cada grup. En aquest sentit, el dissabte passat 12 de gener, va tenir lloc una formació amb els referents de cada grup.



Antecedents

Des de l'Ajuntament de Manresa es valora la importància del teatre social com a eina de transformació social, i des de fa uns anys diferents regidories i entitats sumen esforços per tal de poder-li oferir un espai a la ciutat. Concretament aquesta tasca es va iniciar el novembre de 2016 amb la presentació de l'obra de teatre MURS, als Carlins, la qual va ser molt ben rebuda per les diferents entitats de la ciutat, especialment les de lleure.

Posteriorment, recollint les propostes de les persones que van participar de l'obra, es va programar el novembre de 2017 al Casal de les Escodines la primera jornada d'arts escèniques i inclusió social, amb la voluntat d'oferir un espai de debat i reflexió pels professionals que es dediquen al treball amb diferents col·lectius i entitats de joves, dones, persones amb capacitats diferents i de cultura de la pau.

Aquest espai va servir per conèixer experiències d'altres municipis, i també per fer una aproximació a les diferents tècniques i metodologies del teatre social. Va incloure l'espectacle de dansa teatral "Quebradas e imperfectes" de Colectivo el Brote, una aproximació dansada al món de la diversitat funcional.

Finalment, el mes d'octubre passat, es va programar de nou una obra de teatre. En aquest cas va ser "CASA", per endinsar-se en la situació dels refugiats i explorar la problemàtica des de diferents perspectives. Hi van assistir representants de la xarxa d'entitats culturals, juvenils i de suport a les persones refugiades, entre d'altres, i va causar un gran impacte entre el públic.