L'excandidata de Millor Manresa Rosa Maria Hernández es presenta a Primàries Manresa

Rosa Maria Hernández Costa ha presentat la seva candidatura a encapçalar el moviment polític Primàries Manresa de cara a les eleccions municipals del mes de maig.

Va néixer a Manresa el 21 de febrer de l'any 1967. Va cursar els estudis al Col·legi Sant Ignasi, seguidament l'Institut Pius Font i Quer on també va estudiar BUP i COU. El 1988 va començar a treballar al Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya a la Demarcació de la Catalunya Central. Anys després, degut a problemes de salut, va deixar treballar.

La seva trajectòria política comença l'any 2013, quan s'inscriu a la sectorial de Veïns per la Independència. A principis de 2014 va ser nomenada vocal de la Catalunya Central. Va ser el mateix any en el què es dona d'alta com a sòcia de l'ANC.

De llavors ençà s'ha interessat més per la política municipal i territorial catalana, i el 2015 va ser escollida com a cap de llista de Millor Manresa, presentant-se com a alcaldable a les municipals d'aquell mateix any sense obtenir representació. Actualment no forma part de Veïns per la Independència ni de l'ANC.

"Veient els problemes i la deixadesa de la nostra ciutat en global, em presento de candidata per les Primàries de Manresa perquè vull donar més vida i millorat la ciutat que em va veure néixer i que està decaient constantment", explica.