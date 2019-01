Senyalitzada verticalment la tercera ruta de l'Anella Verda i en queden cinc de pendents

L'Anella Verda de Manresa té vuit rutes dissenyades de les quals tres estan senyalitzades verticalment i la resta estan pendents.

Ahir, l'Ajuntament va fer públic que s'havia senyalitzat amb fites la ruta dels Pous de glaç i la riera de Guardiola. Les altres dues amb indicadors verticals són la de Collbaix i la de la riera de Rajadell. Prèviament, totes tres havien estat marcades amb pintura.

Pel que fa a les altres cinc, les rutes Del Cardener al Llobregat i la dels Cingles del Llobregat estan senyalitzades amb marques de pintura. L'itinerari El regadiu del Poal té la senyalització vertical en procés i El Cardener i el Puigberenguer la pintura també en procés. Sobre la Ruta del regadiu de Viladordis la senyalització està pendent.

La intenció de la regidoria d'Entorn Natural és completar la senyalització amb pintura aquest 2019, i la senyalització vertical el 2020, de manera que l'any que ve totes quedin completades.

Pel que fa a la darrera ruta se-nyalitzada amb fites de fusta, la dels Pous de glaç i la riera de Guardiola, el govern municipal va explicar ahir en una nota de premsa que l'octubre del 2018 l'Ajuntament va fer treballs de senyalització amb pintura de l'itinerari dels Pous de glaç i la riera de Guardiola (9,4 km), va marcar amb ratlles verdes el recorregut.

Ara s'ha fet un pas més i s'ha completat la senyalització posant fites en l'encreuament d'alguns camins, per facilitar a l'excursionista el seguiment de l'itinerari.



Tres hores de caminada

Aquesta senyalització conté sempre la ubicació geogràfica del lloc on es troba el vianant i la destinació on porta el camí o el corriol. També, les rutes de senderisme o natura que passen pel punt on està ubicat el senyal.

Una part de l'itinerari dels Pous de glaç i la riera de Guardiola discorre per la vall de la riera de Guardiola i una altra per la de la riera de Rajadell, un desnivell de 286 metres, i es pot fer caminant en unes tres hores.