«Jo soc el primer interessat a treure els animals d'aquí perquè visquin encara millor que ara»

Manuel Prada és andalús però fa anys que viu a Manresa. Quan residia a Sevilla li van regalar dos llebrers, mascle i femella, i quan va venir a viure a Catalunya, el 1993, va arrendar part dels ter-renys de la torre Lluvià, juntament amb el seu germà, que hi guardava el bestiar. A partir del 2012, però, quan l'edifici modernista va passar a mans municipals, Prada no ha pagat res per tenir els seus animals (ara sis gossos i dos cavalls) a la finca.

«L'Ajuntament s'ha portat molt bé amb mi. És veritat que vam quedar que marxaria quan es fessin les obres, però m'està costant trobar un lloc nou», admet Prada, que està molest per les crítiques rebudes des que es va fer públic el vídeo de denúncia. «Jo soc el primer interessat a treure'ls d'aquí perquè visquin encara millor que ara», assegura, i lamenta «els elevats preus que em demanen per llogar qualsevol terreny».

Explica que cada matí els dona menjar, neteja els coberts, treu els gossos perquè corrin i els caps de setmana ell i la seva parella surten a passejar amb els cavalls.