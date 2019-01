L'estació de la Renfe de Manresa ja sembla del segle XXI

Manresa estrenarà les properes setmanes (Renfe no ha concretat la data) el nou vestíbul i els ascensors per passar d'una andana a l'altra, dues de les principals intervencions de les obres de millora a l'estació, per on els dies laborables passen més de 3.200 persones. Iniciades el desembre del 2017 amb una durada prevista d'un any i un pressupost d'1,4 milions d'euros, dotaran, per fi, la ciutat d'un baixador del segle XXI.

Amb la millora de l'estació, només quedarà pendent per tenir un servei que sigui realment competitiu que la majoria de trajectes no durin tant o més que fa 80 anys.

El blanc predomina a l'interior del vestíbul, que ha recuperat l'alçada del sostre original -on ressalten les bigues de fusta- si bé, finalment, no ha guanyat llargada (havia d'ocupar l'espai de la taquilla, però s'ha deixat igual i on hi havia la taquilla ara hi ha un despatx). La il·luminació també s'ha canviat, s'ha passat de llums halògens a led. La previsió és que el primer que entri en funcionament sigui el vestíbul i, tot seguit, la resta.

De fet, la primera millora ja es troba abans d'entrar al vestíbul: davant l'edifici, ara hi ha una vorera per als vianants que brillava per la seva absència i que l'Ajuntament va demanar incorporar al projecte. A l'interior, després de travessar unes portes automàtiques de vidre (totes ho són) per mantenir la climatització, l'usuari troba, a mà esquerra, un espai separat de la resta amb parets de vidre i un petit taulell. Serà el punt d'atenció al client (reclamacions, devolucions, ajudar a treure bitllets...) que funcionarà amb el mateix horari que ho feia la taquilla: de 6 del matí a 10 de la nit. A mà dreta de l'entrada principal hi ha un altre espai amb seients i informació de les línies. Al pany on hi havia les taquilles hi ha tres màquines per comprar els bitllets encaixades en una paret negra.

Informació a temps real



Hi ha sis torns que es repartiran per entrar i sortir i, quant a informació, alguna novetat. A banda de l'espai d'atenció que ha rellevat la taquilla –que és un model pioner a les estacions de Rodalies– s'ha instal·lat un pantalla (teleindicador) amb informació dels trens a temps real (andana, minuts que queden perquè passi i si és accessible, amb la plataforma adaptada per a cadires de rodes), i que abans donava informació del temps previst d'arribada.

Es manté la pantalla amb informació del bus urbà i, per quan no hi hagi personal, s'han instal·lat al costat dels torns i també a les andanes uns intèrfons que permeten a l'usuari comunicar-se amb el centre de control d'informació de Rodalies pitjant un botó. El vestíbul s'ha separat del bar -que funciona amb concessió i ha tancat mentre fan les obres, WC inclosos- amb vidre. Des del juny també està tancat el pàrquing.

Marquesines restaurades



A l'exterior, les andanes també han fet un salt qualitatiu. S'han instal·lat dos ascensors, que actualment s'estan posant en marxa; s'han fet noves les escales, que ara tenen un replà cada deu graons, i s'ha arreglat el passadís subterrani per anar d'un ascensor a l'altre. A banda, s'han restaurat les marquesines i s'ha fet recréixer l'alçada de les andanes per entrar als trens amb més comoditat i s'han ampliat 200 metres per facilitar l'estacionament de trens més llargs, de manera que, en conjunt, sembla més gran que abans. Aquí també hi ha millores quant a la informació, amb teleindicadors per informar dels trens a temps real. La megafonia interior i exterior adaptarà el volum del missatge al soroll ambient i s'han col·locat cartelleres per a publicitat i màquines autovenda automàtica.

S'han instal·lat rampes adaptades per a les persones amb mobilitat reduïda i un recorregut al terra amb rajoles especials (podotàctil) per als invidents.