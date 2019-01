La nevada arriba per sorpresa a les cotes baixes del Bages

La nevada que inicialment estava previst que afectés només les cotes altes de la Catalunya Central ha fet acte de presència per sorpresa aquest matí de dimecres a molts municipis del Bages, també a Manresa. Poc abans de les 9 del matí, la neu ha començat a emblanquinar les localitats de més al nord de la comarca, com Avinyó, Balsareny o Cardona i ràpidament ha anat baixant de cota fent-se notar, per exemple, a Sallent, Santpedor i Sant fruitós i s'ha apropat a Manresa, on ja queia aigua neu a 2/4 de 10. La nevada ha durat uns 60 minuts i no ha arribat a quallar.





Així t'ho hem explicat en directe a Facebook

Comença a nevar a zones altes de #Montserrat Imatges d'ara mateix en el camí d'accés a l'estació superior del funicular de Sant Joan pic.twitter.com/wSHXPIHCmN — PN Montserrat (@PNMontserrat) 23 de gener de 2019

A Montserrat, el punt més alt del Bages, la nevada també ha començat poc abans de les 9 del matí. El Parc Natural ha piulat un vídeo a Twitter on es veu com neva al camí d'accés a l'estació superior del funicular de Sant Joan.