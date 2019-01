Una nova tongada d'obres a la torre Lluvià topa amb la presència de cavalls i gossos

L'Ajuntament de Manresa té la voluntat d'inaugurar el pati de la torre Lluvià el proper mes d'abril, un cop finalitzin les obres que s'hi estan duent a terme per netejar i condicionar l'espai. Però abans de la inauguració ha de fer fora els animals que viuen als coberts annexos a l'edifici.

Es tracta de dos cavalls i sis gossos (llebrers) que són propietat de Manuel Prada, germà del cabrer que durant molts anys va utilitzar els tres petits edificis per guardar-hi el bestiar. Se'ls va endur l'abril de l'any passat quan van començar les obres al pati. Els germans Prada tenien arrendats els coberts i part del terreny a l'antic propietari de la torre Lluvià abans que fos comprada pel consistori manresà, el 2012, segons ha explicat Prada a aquest diari.



Denúncia animalista

Les bèsties han estat protagonistes recentment d'un vídeo publicat a les xarxes en què es denuncia el seu suposat «mal estat». La denúncia ha arribat a Madrid i ha mobilitzat la Guàrdia Civil, que la setmana passada va enviar dos agents del Servei de Protecció de la Natura (SEPRONA) a comprovar si la denúncia estava fonamentada. Després d'estudiar el lloc i les condicions en què viuen els animals, els guàrdies, tal com va poder comprovar Regió7 de primera mà, van concloure que els cavalls i els gossos estan ben cuidats, que el propietari té tota la documentació necessària i que, per tant, no hi ha cap motiu per expedientar-lo.

Els animals també han passat els controls veterinaris del departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat. «Necessitem que els animals marxin, així ho vam acordar amb el propietari ja el 2011, quan estàvem tramitant la compra de la tor-re. Vam quedar que quan tinguéssim diners per començar les obres se'ls enduria d'aquí», detalla el regidor d'Entorn Natural, Pol Huguet, que afegeix que «legalment no podem decomissar els gossos i els cavalls perquè els experts diuen que estan en bones condicions i perquè estan censats a la torre Lluvià». Per a canviar-los de lloc, Prada ha de fer abans diversos tràmits a Agricultura.

Segons Huguet, el consistori fa mesos que negocia el trasllat dels animals i no descarta expedientar Prada «si no compleix el termini». De moment, però, tot i que la inauguració del pati es vol fer a l'abril, no se li ha posat una data límit perquè marxi.

Preguntat per aquest diari, Ignasi Cebrian, de Meandre, afirma que «som conscients que hi ha aquests animals allà tancats des de fa anys i que no haurien de ser-hi». Afegeix que «fa molt temps que s'ha d'arreglar l'espai però el ritme de l'Ajuntament és molt lent. Tot i això, estem contents perquè van marxar les cabres».

Activitats a l'aire lliure

Les obres d'adequació del pati tenen un cost de 100.000 euros, la meitat dels quals aporta la Diputació de Barcelona i l'altra meitat l'Ajuntament de Manresa.

Des del principi del 2018 s'ha construït una rampa exterior per accedir als lavabos (a la planta baixa), s'ha restaurat part del mur perimetral, s'han tret els arbustos i la runa que hi havia sota els murs, s'han retirat les uralites dels coberts –fet que ha deixat el lloc on viuen els gossos pràcticament al descobert– i s'ha recol·locat la tanca perquè ressegueixi l'antic perímetre del pati, on hi ha una bassa soterrada. «Falten anys perquè quedi tot arreglat, però almenys ara s'hi podran fer activitats a l'aire lliure», defensa Huguet.