La PAHC reclama als jutjats aigua per a un bloc ocupat

La PAHC ha denunciat al jutjat de guàrdia de Manresa que un veí del bloc ocupat per la plataforma al carrer Amadeu Vives impedeix que tècnics d'Aigües de Manresa entrin al garatge per reparar una avaria a les instal·lacions d'aigua. Això ha provocat que les famílies que viuen a l'edifici d'habitatges ocupats no tinguin aigua corrent des de fa gairebé una setmana. A l'edifici d'habitatge hi viuen 54 persones, 30 de les quals són menors d'edat, van explicar aquest dimarts membres de la PAHC.

La situació es dona al bloc Bages 3 de la PAHC, al carrer Amadeu Vives, 29 del barri de la Parada. La plataforma el va ocupar l'any 2014, i hi ha 16 pisos.

Per reparar l'avaria cal accedir a la zona comuna dels garatges, que els veïns del bloc no utilitzen. S'hi ha d'accedir per l'edifici del costat, al número 31. Segons la denúncia de la PAHC, un dels veïns no deixa que hi entrin els tècnics d'Aigües de Manresa. «Deixar més de 50 persones sense aigua és una falta d'humanitat» i una actitud «insolidària», va assegurar ahir Montserrat Guardiola, una de les portaveus de la PAHC i veïna de l'immoble.

Han explicat que ni tan sols han pogut parlar amb el veí en qüestió perquè no hi ha hagut manera tot i que han intentat contactar-hi, segons han afirmat. Per això s'han decidit a presentar una denúncia al jutjat de guàrdia. Per la seva banda, l'empresa municipal Aigües de Manresa va aixecar acta notarial per deixar constància que els impedien l'accés a les instal·lacions, i també ha iniciat els tràmits per requerir via judicial que els deixin reparar l'avaria de les instal·lacions.

La PAHC va ocupar el bloc d'habitatges del carrer Amadeu Vives, anomenat Bloc 3, l'agost del 2014. Una manifestació convocada pel dret a l'habitatge dins el programa d'actes de la Festa Major Alternativa va acabar davant l'edifici del carrer Amadeu Vives, cantonada amb el carrer camí Vell de Santpedor, propietat de la Sareb, i que havia «recuperat» el dia abans la PAHC per allotjar-hi famílies desnonades.

La PAHC de Manresa té 5 blocs d'habitatges ocupats a la ciutat. Un d'ells, al carrer Girona, es va convertir en un immoble amb lloguers socials.