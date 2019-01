Reagrupament, quart partit a adherir-se a Primàries Manresa

Reagrupament Independentista, fundat per l'exconseller Joan Carretero, primer com a moviment intern d'ERC i posteriorment com a partit, ha decidit donar el seu suport al projecte de primàries obertes a la ciutadana organitzat per Primàries Manresa. El partit independentista, que a les darreres eleccions municipals va participar de la coalició Millor Manresa, ha traslladat aquest suport en una reunió amb representants del grup organitzador de les primàries.

La decisió ha tingut lloc després d'una primera reunió entre les dues organitzacions que va tenir lloc el mes de novembre. Un cop conegut el projecte i després d'una reflexió interna, Reagrupament ha decidit donar-hi suport ja que el mecanisme de primàries va en la línia de regeneració democràtica per la qual aposta el partit.

D'altra banda, Primàries Manresa ha continuat la seva ronda de contactes amb entitats de la ciutat. La plataforma independentista ha mantingut reunions amb la Confraria dels Vins del Bages, amb l'Associació de Veïns del barri del Vic-Remei i amb la Plataforma d'Associacions d'Immigrants de Manresa. Les tres entitats han mostrat el seu interès pel procés de primàries obertes a la ciutadania que impulsa Primàries Manresa i en faran un seguiment del seu desenvolupament.

Primàries Manresa durà a terme aquest dissabte a les 11 del matí a l'Espai Plana de l'Om un acte amb el títol "Per què unes primàries obertes de l'independentisme a Manresa?" amb la participació d'Anna Arqué, portaveu de Primàries Catalunya i Joan Canadell, membre del secretariat nacional de l'ANC per exposar els motius del projecte. L'acte serà moderat per la periodista manresana Montse Ayala.