Un centenar de persones es concentren a Manresa en suport dels joves d'Altsasu

Un centenar de persones convocades, entre d'altres, per Arran, han participat aquest vespre en una concentració a la plaça Major de Manresa per mostrar la seva solidaritat i demanar la llibertat dels joves d'Altsasu, que avui dijous fa 800 dies que estan tancats a la presó.

Dues noies de la localitat navarresa que estudien a Manresa han pronunciat una part dels manifestos que s'han llegit a l'acte, que ha estat breu i amb un generós desplegament dels Mossos d'Esquadra controlant-ho tot des de sota els porxos de l'ajuntament, la qual cosa han criticat i "condemnat" els convocants, tenint en compte, han recalcat, que es tractava d'una "concentració totalment pacífica".

Una de les noies d'Altsasu que ha llegit un dels textos ha explicat a Regió7 que el va enviar als pares dels destinguts per tal que hi donessin el seu vistiplau i hi fessin les esmenes que estimessin. En aquest, posaven de manifest el que consideren que és un muntatge ple d'irregularitats amb finalitats polítiques que no té cap respecte per la vida dels vuit joves acusats. Han recordat que "són més de dos anys de presó i patiment en veure com es nega la realitat i es manté sense pudor aquesta injustícia". També han esmentat que la resposta de rebuig de la societat davant dels fets és el que dona força als afectats per seguir lluitant.

En el darrer manifest s'ha denunciat que "el que va començar com una baralla de bar ha acabat en un muntatge policial i polític per reprimir tot un poble". I que, malgrat que "ja fa més de vuit anys que ETA va cessar definitivament la lluita armada i gairebé dos anys que l'organització revolucionària basca va anunciar el seu desarmament de manera unilateral", l'estat espanyol "s'empara" en la seva violència "per justificar la il·legalització de partits polítics, per tancar mitjans de comunicació o per segrestar preses polítiques d'arreu de l'estat, com les joves d'Altsasu". Han recordat que rere tot plegat hi ha un conflicte polític i un estat que el que vol és perpetuar el règim del 78.

Un aplaudiment i una foto final rere la pancarta que duien els convocants ha posat punt i final a l'acte.