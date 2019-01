La CUP i DM critiquen el govern per una moció que s'havia de presentar al Ple

La CUP i Democràcia Municipal (DM) han fet pública una crítica conjunta sobre la gestió del govern de Manresa en una moció que havia de presentar UCFR Bages i la Xarxa Antifeixista de la Catalunya Central (XACC) al Ple municipal d'avui dijous.

Expliquen que "UCFR i la XACC van fer arribar, el passat mes de desembre, una moció als tres grups municipals d'esquerres de l'Ajuntament. Aquesta moció 'en favor de la convivència i la diversitat' contenia alguns acords que ja havien estat aprovats anteriorment pel Ple en altres mocions. Per aquest motiu, la CUP va instar formalment l'equip de Govern a treballar per modificar la moció i que aquesta no fos reiterativa. L'equip de Govern i, concretament, ERC Manresa, es van comprometre a treballar la moció conjuntament amb UCFR i la XACC i presentar una nova proposta de cara el mes de gener".

Assenyalen que "durant aquestes setmanes aquest treball no es va fer i, el passat divendres, la CUP va insistir a la comissió informativa de Drets i Serveis a les Persones que quedava menys d'una setmana pel Ple i que calia consensuar la nova moció amb DM i la mateixa CUP. Novament, l'equip de Govern i, concretament, la regidora d'Acció Social i Cooperació, Àngels Santolària, va agafar el compromís de passar la moció abans de dilluns i que aquesta pogués ser presentada al Ple de dijous".

Finalment, la moció modificada no va arribar i "davant la inacció de l'equip de Govern", la CUP i Democràcia Municipal van decidir presentar la moció tal i com l'havia proposat UCFR i la XACC. Tanmateix, davant la impossibilitat que la proposició prosperés, ja que l'equip de Govern va deixar clar que no s'aprovaria, van acabar per retirar-la.