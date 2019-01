El pla de camins de Manresa, pendent del vist-i-plau definitiu

El ple de l'Ajuntament de Manresa va aprovar provisionalment el Pla Especial Urbanístic dels Camins de Manresa el febrer del 2018 i ara, gairebé 1 any després, ha donat el vist-i-plau al text amb les incorporacions exigides per la Generalitat per ser aprovat definitivament.

El pas següent és trametre el text refòs a la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central per tal que acordi l'aprovació i la publicació del document.

Manresa té regulats els usos dels 155 quilòmetres de vials que conté l'espai urbà, però no disposava d'instruments que permetin fixar criteris sobre la xarxa de camins. Una xarxa que té 185 quilòmetres només de camins de carro. A més a més també n'hi ha per a vianants que no permeten el pas de vehicles de quatre rodes.

El principal objectiu del pla és determinar la xarxa bàsica de camins que han de tenir un domini públic i estructurar l'entorn natural de Manresa des del punt de vista agrari, forestal, ramader i de lleure.



Mai abans

Pel que fa a la regulació de camins, mai abans no s'havia desenvolupat cap figura de planejament destinada a regular de forma global la xarxa de camins de Manresa i a fixar criteris per a la seva gestió.

Els camins han estat ordenats segons la seva amplada, pendent i materials per aconseguir una bona radiografia.

S'ha definit una proposta integral de les comunicacions, especialment les de vianants, per la qual cosa el pla inclou tant les continuïtats de la xarxa de camins amb l'espai públic urbà a l'interior de la ciutat com les continuïtats dels camins manresans amb la resta del pla de Bages.

Les determinacions seran d'aplicació en el sòl no urbanitzat del terme municipal i fora d'aquest àmbit només tenen un valor indicatiu.

Es pretén garantir adequadament tant l'accessibilitat rodada i motoritzada al sòl no urbanitzable per permetre el desenvolupament econòmic i també la seva vigilància -en casos d'emergència d'extinció d'incendis-, com l'accés ciutadà a l'espai obert.

A més, es fixen criteris en la utilització de la xarxa i constructius com la pavimentació, els drenatges o les vores. També de senyalització.