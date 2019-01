La principal líder opositora del règim de Ruanda intervé al Memorial Flors Sirera

El Memorial Flors Sirera que es va celebrar ahir al vespre a Manresa va tenir una convidada que ningú no s'esperava. Es tracta de la principal líder opositora al règim ruandès, Victoire Ingabire, empresonada fins fa poques setmanes pel govern de Ruanda per promoure el diàleg interruandès, defensar els drets humans i reclamar justícia per a les víctimes del conflicte del país africà, entre elles la infermera manresana Flors Sirera. Enguany fa 22 anys del seu assassinat a la població de Ruhengeri, on feia tasques de cooperació. El cas està en mans de l'Audiència Nacional, però no avança.

A través de la xarxa els assistents van poder veure i escoltar Ingabire, que s'ha estat 8 anys a la presó i que no pot sortir del país. Durant la seva intervenció va tenir un record per Flors Sirera, de qui va dir que «va deixar el confort i la seguretat del seu país per anar a un altre país que estava en guerra, Ruanda, per atendre els més vulnerables. Malauradamet això li va costar la vida». Va recordar que hi ha víctimes del genocidi ruandès que encara esperen justícia, com és el cas de Flors Sirera. Va expressar el seu desig de continuar lluitant políticament per una «Ruanda nova», i va destacar que el «diàleg interruandès és la solució al cicle de violència del meu país».

Una tercera dona, a més a més de Flors Sirera i Victoire Ingabire, va ser protagonista del memorial que es va fer ahir. Va ser la ruandesa exiliada a Bèlgica Marcelline Nyiranduwamungu. És la impulsora de la xarxa Internacional de Dones per la Democràcia i la Pau. «Les dones», va dir, «són les primeres víctimes de les guerres a tot el món. Han de ser actives per fer sentir la seva veu». Va fer una crida a no oblidar Ingabire, una «veu dissident però silenciada». Va sentenciar que la «por és el pitjor enemic de la llibertat», i que «la justícia del vencedor mai no ha garantit una pau duradora enlloc».

A l'acte, l'advocat del cas Flors Sirera, Jordi Palou-Loverdos, va dir que «avui paraules com presó, llibertat i exili tenen un altre significat per a nosaltres». Al memorial hi van participar familiars de la infermera manresana.