Un projecte manresà de nous habitatges guanya un concurs del Govern rus

Cinc joves arquitectes, quatre dels quals són de Manresa i d'altres municipis de la Catalunya Central, han guanyat un concurs convocat pel ministeri de l'Habitatge de Rússia sobre nous models de pisos.

Albert Agundez, Miquel Arias, Guillem Bigas, Guillem Canudas i Xavi Martín van crear expressament l'estudi d'arquitectura Sidereal per poder-se presentar al concurs, ja que treballen separats.

A la convocatòria del govern rus s'hi van presentar més de 200 projectes d'arreu del món, dels quals van ser seleccionats vint per passar a la final.

El projecte guardonat ha estat confeccionat amb la premissa que les dimensions i la forma dels habitatges del futur dependran de la quantitat d'inquilins i dels usos que li vulguin donar.

La singularitat del projecte recau sobre la facilitat per crear pisos de diferents dimensions segons el nombre de persones que hi viuen. La cuina és l'element central i des d'on s'articula l'habitatge. A partir d'aquí, no hi ha espais residuals com passadissos infinits o culs-de-sac, sinó mòduls connectats entre ells de dimensions similars i a partir dels quals es poden crear habitatges més o menys grans.

Si es volen pisos per a una sola persona s'hi podria destinar només un mòdul, i una família en necessitarà més. A part, hi ha espais comunitaris perquè els veïns es puguin relacionar, com sales polivalents i una bugaderia.