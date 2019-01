La participació ciutadana al ple enfronta la CUP amb la resta de grups municipals

Alexis Serra, coordinador per a l´Impuls de la Reforma Horària va intervenir ahir al ple municipal

Alexis Serra, coordinador per a l´Impuls de la Reforma Horària va intervenir ahir al ple municipal francesc galindo

El grup municipal de la CUP va ser l'únic que ahir no va votar a favor d'una moció que avança l'hora d'inici del ple municipal de l'Ajuntament de Manresa de les 7 de la tarda a les 5 i varia la intervenció del públic, que passa de ser a l'inici del ple a tenir lloc al final de l'apartat dels dictàmens o a l'inici de les proposicions.

La CUP va presentar una esmena, que va ser rebutjada, perquè el públic pogués intervenir a les 7 de la tarda, «com passa ara», va explicar el portaveu de la Candidatura, Jordi Masdeu.

Per a la CUP amb la modificació introduïda es torna a la situació anterior, en què els ciutadans a títol individual o representants de col·lectius no sabien ben bé a quina hora haurien de prendre la paraula i tant ells com la gent que els acompanya, en el cas que n'hi hagi, han d'esperar-se de vegades durant hores.

La CUP va fer la lectura política que aquesta mesura permetrà al govern tenir plens més tranquils perquè desincentiva l'assistència de col·lectius al saló de sessions. Masdeu va afirmar que entenia que a Convergència «ja li està bé fer esperar les entitats», però no comprenia com és que les formacions que van fer possible a l'inici del mandat prioritzar els punts de l'ordre del dia del ple amb intervenció sol·licitada actuessin ara en un sentit diferent.

La portaveu del govern de CDC i ERC, Àuria Caus, primer, i el president del grup del PSC, Felip González, després, van exposar que no era viable que les intervencions fossin a les 7 de la tarda perquè hi podia haver plens que duressin menys de dues hores.

Tampoc els semblava assenyat que les intervencions fossin a l'inici dels plens perquè a les 5 de la tarda hi podia haver molta gent que encara estigués treballant, com demostra que molts dels actes públics s'organitzessin a les 7 o les 8 de la tarda precisament per facilitar l'assistència.

També veien inconvenient aturar el ple a les 7 de la tarda perquè tallaria la dinàmica de la sessió. Punts de vista amb què la CUP no estava d'acord, ja que «seria una molèstia plenament justificada», segons Masdeu.

Caus, per la seva banda, el que va considerar justificat és que «el públic escolti altres mocions i dictàmens. Segur que els enriquirà».



Reforma horària

El debat es va dur a terme després de la intervenció al ple del coordinador per a l'Impuls de la Reforma Horària, Alexis Serra, ja que en la mateixa moció també s'aprovava donar suport a la carta de compromisos cap a l'Objectiu 2025 per a la reforma horària.

Serra va fer servir el reglament de participació ciutadana per posar de manifest que accions puntuals com la d'avançar dues hores l'inici dels plens municipals van en la línia de fer servir el temps d'una forma més racional i fan que l'administració municipal doni exemple.