Retirada una moció antifeixista

? Democràcia Municipal i la CUP van retirar una moció presentada per declarar Manresa antifeixista i en favor de la convivència. En un comunicat van explicar que havien instat l'equip de govern a treballar per modificar la proposició que plantejava UCFR Bages i la Xarxa Antifeixista de la Catalunya Central, atès que «contenia alguns acords que ja havien estat aprovats anteriorment pel ple en altres mocions», però «davant la inacció de l'equip de govern» van optar per retirar-la.