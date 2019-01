Aquest matí es fa una visita guiada a actuacions del Centre Històric

A iniciativa de l'Associació de Veïns del Barri Antic, avui tindrà lloc una visita guiada per actuacions que s'han dut a terme, s'estan executant o es faran en un futur proper al Centre Històric. Començarà a 2/4 d'11 del matí a la plaça Major. Hi participaran el regidor d'Urbanisme i Llicències, Marc Aloy; el regidor d'Habitatge i Barris, Joan Calmet; i el comissionat del Centre Històric de Manresa, Pere Gassó. Es visitaran l'ascensor de la plaça Major; l'entorn de la via de Sant Ignasi, el Museu Comarca i la Fàbrica Nova, la baixada dels Drets, l'Anònima; Puigmercadal i el sector Barreres.