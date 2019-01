Els habitatges en règim cooperatiu del carrer Hospital ja tenen qui els vol construir

L'Ajuntament de Manresa ha rebut una sol·licitud en el concurs públic per construir un bloc d'habitatges en règim cooperatiu al carrer Hospital de Manresa. És la primera vegada que a Manresa es posa en marxa una iniciativa d'aquest tipus, que tampoc és freqüent a la resta de Catalunya. Es tracta de posar a disposició d'una cooperativa unes finques municipals, en aquest cas al carrer Hospital, en ple Centre Històric, perquè hi construeixi pisos. Això vol dir que un grup de persones s'organitzen per promoure el seu propi habitatge i que la propietat és compartida. No hi ha intermediaris ni cap intercanvi econòmic, amb la qual cosa el cost és més assequible. L'Ajuntament atorga el dret d'ús del sòl durant 75 anys.

En aquest cas en concret ja ha finalitzat el termini per presentar sol·licituds, i se n'ha formulat una. Ara la mesa de contractació ha de valorar l'oferta i comprovar si compleix els requisits que es demanaven per procedir a la seva contractació o no.

Per fer l'adjudicació es tindran en compte conceptes com la qualitat arquitectònica de la nova construcció, criteris d'ecoeficiència de l'edifici, que hi hagi una proposta tècnica relativa a la conservació i manteniment o que s'hi acompanyi una proposta de model de convivència innovadora. Les cooperatives d'habitatges que s'han creat a Catalunya planifiquen, per exemple, edificis d'habitatges amb espais de convivència i altres de compartits com podria ser una bugaderia, habitacions per a convidats o un menjador gran. També la gestió acostuma a ser comunitària.

D'acord amb les condicions de la cessió del dret de superfície, la cooperativa assumeix la redacció del projecte d'urbanització, la construcció de l'edifici, es fa càr-rec de la seva conservació, gestió i explotació durant 75 anys pror-rogables a 15 més.

Les finques municipals en qüestió són al número 10 de la plaça Hospital, on hi ha un solar, i els números 1 i 3 del carrer Hospital, on hi havia dos edificis en ruïna que eren propietat de l'Ajuntament que ja s'han aterrat.

L'Ajuntament cedirà les finques per promoure, construir i gestionar un edifici de nova construcció amb un màxim de 18 habitatges. D'aquests, un mínim del 30 % hauran de ser de protecció oficial. El projecte preveu obrir un vial que comunicarà la plaça Hospital amb l'edifici de l'Anònima, que queda just al darrere, i que un local de la planta baixa se cedeixi al municipi per fer-hi activitats de caràcter social.