L'alcalde va dir que l'empresa es traslladaria abans d'acabar el mandat

Quan l'Ajuntament i PYMSA van arribar a un acord per tal que l'empresa cessés el tractament de pals de fusta amb creosota, en la compareixença que van fer l'alcalde Valentí Junyent i el regidor d'Urbanisme, Marc Aloy, per explicar-ho, el 9 d'octubre del 2017, Junyent va fer la previsió que l'empresa deixaria Valldaura abans d'acabar el present mandat.

De moment, però, lluny de donar mostres de canviar de seu, el que ha fet PYMSA ha estat continuar el seu litigi judicial per poder fer més soroll del que li marca el mapa acústic. Demanat sobre el trasllat, l'Ajuntament ha explicat que l'empresa va expressar la seva voluntat de moure la seva activitat, però que no han comunicat cap més pas en aquest sentit. «La voluntat de l'Ajuntament és que pugui trobar un espai alternatiu per mantenir la seva activitat, i que l'espai que ocupa actualment pugui ser transformat en sòl urbà residencial, cosa que ha de dotar la zona d'equipaments i espais verds importants, tal com està previst en el planejament urbanístic». Tot i afirmar que no té l'espai que necessiten, l'Ajuntament diu que mirarà de fer un acompanyament per tal que el trasllat es pugui fer com més aviat millor.