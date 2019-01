L'Espai Plana de l'Om s'omple per conèixer el projecte de Primàries Manresa

En un auditori pràcticament ple, Montse Ayala s'ha encarregat de conduir un acte que s'ha dividit en tres parts diferents. En la primera els dos ponents convidats, Joan Canadell, membre del secretariat nacional de l'ANC i Anna Arqué, portaveu de Primàries Catalunya han intervingut per explicar els orígens del projecte de primàries republicanes i els seus motius. Posteriorment Ayala ha conduït una conversa entre ells dos en la qual els ha plantejat diverses preguntes en relació al projecte. Finalment ha estat el públic el protagonista de l'acte plantejant dubtes i preguntes als ponents.

Per l'entitat independentista l'aposta per la unitat és estratègica per assolir l'alliberament nacional. Destaca la gent que va entendre que el 21D era un plebiscit i això el va permetre guanyar amb 2,1 milions de vots per les llistes independentistes davant dels 1,9 milions de vots que va obtenir el «bloc unionista del 155».

El 2015 les llistes independentistes van sumar 1,4 milions de vots davant els 1,1 milions dels unionistes. Canadell no dubta que tot l'aparell de l'estat i els seus mitjans afins cridaran a l'unionisme a mobilitzar-se. D'altra banda el cofundador del CCN (Cercle Català de Negocis) ha destacat que «malgrat els grans partits no acabin sumant-se al procés de primàries, la llista que en sorgeixi tindrà la capacitat de recollir tota una secció de votants que avui en dia està desenganyada pels partits independentistes tradicionals».

Anna Arqué ha anat un pas més enllà i ha volgut reivindicar el sistema de primàries com a mecanisme per construir un sistema polític nou, adequat als temps actuals. Ha destacat que «el sistema de partits catalans actual està basat en una llei electoral franquista». Creu que un sistema basat en l'auto organització de la gent, obert a qualsevol ciutadà, que per participar-hi i ser membre d'una llista electoral no requereixi superar cap dels filtres que els partits tenen establerts, és una eina per apoderar la ciutadania molt potent. Com a contrapunt ha posat l'exemple de converses mantingudes amb líders del procés i li havien argumentat que amb l' l-O la gent no creuria que s'implementés la independència, sinó més bé una maniobra per negociar amb Espanya.



En el cas de Manresa ha manifestat que els partits del govern local van signar un compromís amb la sobirania fiscal abans de les darreres eleccions, però no han complert. En aquest sentit ha instat al govern que sorgeixi del 26M a revisar els contractes amb empreses de l'IBEX35, «hem de demostrar que nosaltres també podem fer mal» ha sentenciat, arrancant un aplaudiment unànime de la sala. Ha remarcat la concessió de la zona blava, la grua municipal i l'aparcament de la Reforma, que actualment està en mans d'EYSA, filial de Fomento de Construcciones y Contratas S.A.